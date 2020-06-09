صحة بني سويف: تعافى 138 من المصابين بكورونا بعد حصولهم على الرعاية الطبية

بنى سويف - أيمن لطفي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، عن تعافي 6 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 138 حالة غادروا المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من شهر مايو الماضى.

جاء ذلك في التقرير اليومي لمديرية الصحة، الذي يتم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، عن الموقف الصحي بالمحافظة ، ومستجدات فيروس كورونا ،ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التي تتعامل مع حالات الاصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا،حيث تستقبل الحالات عدد من المستشفيات الحكومية والنوعية،بجانب تخصيص المدينة الجامعية (بنات) لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا ، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.

وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التي تتقدم الصفوف في مجابهة تداعيات المرض ، مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا في توفير متطلباتهم الوقائية ، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.

وخلال استعراضه لتفاصيل وبنود التقرير أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة ، حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.