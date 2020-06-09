"صحة السويس" توصل العلاج لحالات العزل المنزلى بحى الأربعين.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي، نائب مدير أمن السويس، والدكتور فيصل جودة، مديرعام مديرية الصحة والعميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين ومرفت فهمي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمتابعة توزيع وتسليم شنطة العلاج لحالات العزل المنزلي بنطاق حي الأربعين طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة .

جاء ذلك بناءً علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بمحافظة السويس بالمرور بصفة مستمرة علي المستشفيات للتأكيد علي سير العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بالإجراءات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض وتوافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية بمخازن الصحة وخطة توزيعها علي الأطباء وهيئات التمرض بالمستشفيات العامة ومتابعة توزيع العلاج لحالات العزل المنزلي.

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس، علي مدير عام مديرية الصحة بالمتابعة المستمرة لتسليم العلاج في المواعيد المحددة واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفرق العمل من الرائدات الريفيات وموظفي مدير الصحة التي تقوم بتوزيع وتسليم الأدوية حفاظًا عليهم.