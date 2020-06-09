صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تتربع على عرش الأسواق العالمية.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، 13 نوعا من المحاصيل الزراعية للخضر والفاكهة المصدرة التى تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية على الرغم من جائحة فيروس كورونا، كما تضع الإدارة المركزية للحجر الزراعى مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، حيث أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .

من خلال آخر تقرير صادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة.. منذ بداية يناير وحتى 2من الشهر الجارى يوضح ارتفاع 13 منتجا وهى كالاتى:

- الموالح بلغت مليون و354 ألف طن لتحتل المركز الأول عالميا .

-تصدير 628 ألف بطاطس، لتحتل المركز الثانى.

-تصدير 240 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث.

- وبلغت صادرات العنب تصدير لـ 20800 طن

.-الرمان بإجمالي 4103طن.

- الثوم 27648الف طن .

- مع بداية تصدير المانجو بإجمالي 430 طن.

- وبلغت صادرات الفراولة بإجمالي 19301 الف طن.

- وبلغت صادرات الفاصوليا بإجمالى 13319 ألف طن.

- وبلغت صادرات الجوافة بإجمالي4213طن .

- وبلغت صادرات الخيار بإجمالي 2105طن.

- وحقق الفلفل صادرات بإجمالي 1810 طن.

- وبلغت صادرات الباذنجان بإجمالي 745 طن.

يذكر أن مفتشي الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ ، كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية.