الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 920 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 22 ألفا و162 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال920 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 1037 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان مجلس الوزراء الكويتى، وافق أمس الاثنين، على طلب وزارة الصحة، بإنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولى، لسرعة إجراء الفحوصات المخبرية للقادمين من الخارج والوقوف على سلامتهم.

وذكر مجلس الوزراء - في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد اليوم /الاثنين/ عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح - أنه قرر تكليف وزارة الصحة، بالتنسيق مع كل من وزارات المالية، والداخلية، والأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني، لإنشاء تلك المختبرات.

وأضاف أنه، تقرر أيضا تكليف وزارة الصحة الكويتية وذات الجهات، بإنشاء مقر لوحدة الصحة الوقائية، ومختبر للصحة العامة؛ وذلك بمطار الكويت الجديد الذي يتم إنشاؤه حاليا، وبالمنافذ البرية للبلاد.