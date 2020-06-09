اليوم السابع
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شركة كورية جنوبية: دواء مضادا للطفيليات فعال فى علاج كورونا لدى الحيوانات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:41 م
شركة كورية جنوبية: دواء مضادا للطفيليات فعال فى علاج كورونا لدى الحيوانات علاج كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت شركة دايوونج الكورية الجنوبية للأدوية إن عقارها نيكلوساميد المضاد للطفيليات قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة الحيوانات في تجارب أجرتها الشركة.

وتسارع شركات الأدوية على مستوى العالم لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم منذ ظهوره لأول مرة في الصين في أواخر العام الماضي.

وقالت دايوونج إن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تماما على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس وعالج الالتهابات. وتعتزم الشركة بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو.

وقال مسؤول من الشركة لرويترز إن ثلاث شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس كورونا، لكن دايوونج هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وتجري الشركة اختبارات على النمس منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال جيون سينج-هو الرئيس التنفيذي لشركة دايوونج "استنادا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، نخطط لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام".

ولا يوجد علاج لكوفيد-19، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات نتائج حاسمة.

وقفز سهم دايوونج 48.2 بالمئة في ثلاثة أيام تداول حتى اليوم بعد إعلانها عن الدواء الأسبوع الماضي.

 


كوريا الجنوبية

كورونا

علاج كورونا

فيروس كورونا

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