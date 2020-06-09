شبكة CNN: وصول النعش الذهبى الذى يحمل جثة جورج فلويد للكنيسة

كتبت: نهال أبو السعود

سوف تجتمع العائلة والأصدقاء المقربون من جورج فلويد فى هيوستن اليوم فى جنازة جورج بعد أسبوعين من مقتله أثناء وجوده فى حجز شرطة مينيابوليس.

الجنازة الخاصة فى هيوستن، حيث نشأ فلويد ستقام في كنيسة Fountain of Praise وقالت لاتوريا ليمون، المتحدثة باسم مركز التخطيط التذكارى فورت بيند، بيت الجنازة حيث جرت زيارة فلويد يوم الاثنين، إن الخدمة ستبث مباشرة أيضا.

وقالت شبكة CNN انه قد وصل النعش الذهبى الذى يحمل جثمان جورج فلويد إلى كنيسة Fountain of Praise وقد حمله إلى الداخل ستة رجال يرتدون أقنعة بينما وقف صف من ضباط الشرطة فى الانتباه.

بعد المراسم سيتم اصطحاب جثة فلويد من قبل قسم شرطة هيوستن إلى حدائق هيوستن التذكارية في بيرلاند ، وفقًا لمدينة بيرلاند. وقالت المدينة إن جسده سيقطع المسافة الأخيرة من الموكب في عربة تجرها الخيول.

وقالت ميا ك. رايت، راعية كنيسة Fountain of Praise، لـCNN دون ليمون ليلة الإثنين، إن خدمة الثلاثاء ستكون احتفالاً بحياة فلويد.

وقال رايت إن المراسم ستضم متحدثين متعددين - بمن فيهم قادة الحقوق المدنية الذين "سيكون لديهم دعوة للعدالة ، دعوة للإصلاح الاجتماعى".

وقالت: "من المهم للغاية أن نمضي قدمًا من هنا من مكان الشفاء والكمال لأنه إذا كنا نتوقع حدوث تغيير فى مجتمعنا ، فلا يمكننا أن نأتى من الغضب والأذى والخسارة". "علينا أن نتعلم كيف نتحرك كوحدة كاملة".

وتقتصر مراسم الثلاثاء على 500 شخص، وقال البيان من بيرلاند إنه من المتوقع أن تسير عربة تجرها الخيول تحمل جثة فلويد في كولين بوليفارد حيث ستقام حواجز للسماح للمشاهدين برؤية المسيرة بأمان.