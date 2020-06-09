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س و ج.. هل يرتفع تنسيق القبول بالثانوى العام أمام طلاب الشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:00 ص
س و ج.. هل يرتفع تنسيق القبول بالثانوى العام أمام طلاب الشهادة الإعدادية طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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تعلن المديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة، تفاصيل تنسيق القبول بالثانوى العام عقب الانتهاء من إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقعات القبول بالثانوى العام ودرجات التنسيق.


ـ كيف يتم تنسيق الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية؟

ـ تنسيق الثانوى العام يتم من خلال مجموع درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية وأيضا بعدد المقاعد فى فصول الثانوى العام، أى أن المديرية تحسب كم طالب خرج من مرحلة الثانوية العامة وكم طالب يجب تسكينهم فى الصف الأول الثانوى العام.


ـ هل من المتوقع زيادة درجات تنسيق الثانوى العام؟

ـ لاختلاف درجات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام بعد توقف الدراسة واعتماد الأبحاث بدائل للطلاب.


ـ هل هناك ارتفاع فى مجاميع درجات طلاب الشهادة الإعدادية؟

يوجد ارتفاع كبير فى درجات الطلاب نظرا لحصول جميع الطلاب على الدرجة النهائية فى الفصل الدراسى الثانى


ـ كم درجة زيادة فى مجموع تنسيق الثانوى العام هذا العام؟

ـ من المقرر أن يرتفع تنسيق الثانوى العام بنسبة تقدر من 15 حتى 20 درجة على العام الماضى.


كيف يتم حساب مجموع درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية؟

ـ تضاف درجة الفصل الدراسى الثانى على درجة الترم الأول وتعتبر درجة الترم الأول هى المعيار لتنسيق الثانوى العام.


ـ ما هى البدائل أمام الطلاب الذين لم يدخول ثانوى عام؟

ـ توجد عدة بدائل منها الالتحاق بالتعليم الفنى، أو الثانوى العام فى المدارس الخاصة أو الثانوى العام فى فصول الخدمات لأنها تقبل بمجموع أقل، إضافة إلى الدبلومة الأمريكية أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين.


ـ كم طالب يلتحق بالثانوى العام؟

ما يقرب من 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

 

ـ من المسئول عن اعتماد تنسيق الثانوى العام والفنى؟

ـ كل محافظ يعتمد تنسيق القبول ومن المقرر أن تتم هذه المرحلة خلال الفترة المقبلة.



 


التربية والتعليم

تنسيق الثانوى العام

نتيجة الشهادة الاعدادية

اخبار مصر

اخبار مصرية

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