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سعد الحريرى الحريري يترأس اجتماعا لكتلة للمستقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:47 م
سعد الحريرى الحريري يترأس اجتماعا لكتلة للمستقبل رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى
كتب مصطفى عنبر

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ترأس رئيس الوزراء البناناى السابق ​سعد الحريري​ ، عصر اليوم السبت ، في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل​ النيابية لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية.

 

وكان الحريري قد التقى المدير العام ل"​اوجيرو​" ​عماد كريدية​ والنائب السابق ​خالد زهرمان​ والعميد المتقاعد ​علي الشاعر​.

 

واستقبل سعد الحريرى، استقبل أمس الإثنين، السفير المصرى فى لبنان ياسر علوى لعرض الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

 

ونشر الحساب الرسمى لرئيس الوزراء السابق سعد الحريرى على "تويتر"، أمس الاثنين، صورة للقائه بالسفير المصري لمناقشة الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات بين مصر ولبنان.

 

 

 


لبنان

سعد الحريرى

تركيا

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مصر

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