اليوم السابع
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"سبق السعودية": القبض على فتاة ترتدى سترة الأمن العام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:02 م
"سبق السعودية": القبض على فتاة ترتدى سترة الأمن العام الصورة المتداولة للفتاة
إيمان حنا

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ضبطت الجهات الأمنية في الرياض فتاة قامت بالرقص على إحدى السيارات وهي مرتدية سترة الأمن العام، كما تمّت الإطاحة بعدة أشخاص كانوا معها. وفق سبق.

 

وأعلن "سناب وزارة الداخلية" أن المقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة وهي ترتدي سترة الأمن العام، ويظهر أشخاص آخرون، وعليه وفقاً لإجراءات الاستدلال البحثية تم تحديد هوية الأشخاص من قِبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بالرياض، والقبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

ومن جهة أخرى كان مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، قد أعلن مؤخرا، إعادة تشديد الإجراءات الصحية فى جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، وأضاف أن الاحترازات المطبقة في مدينة جدة  تشمل منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

 

وتعليق أداء الصلوات في المساجد، تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص،وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

 

واستمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، ومنع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص،واستمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية .

 

وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.


الامن العام السعودى

الداخلية السعودية

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فتاة ترتدى سترة الامن فى السعودية

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