سبايك لى: ترامب أسوأ رئيس فى تاريخ أمريكا وأصبح خطر على العالم أجمع

كتب محمد جمال

قال المخرج الأمريكى سبايك لى إن الرئيس دونالد ترامب سيصبح أسوأ رئيس فى تاريخ البلاد مننتقدا بشدة رد ترامب على الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد، مؤكدا: "إذا فاز هذا الرجل ، فإن العالم فى خطر ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بحسب صحيفة " ذا هيل" إن ترامب "سيدخل التاريخ باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية".