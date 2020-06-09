سبايك لى: ترامب أسوأ رئيس فى تاريخ أمريكا وأصبح خطر على العالم أجمع

قال المخرج الأمريكى سبايك لى إن الرئيس دونالد ترامب سيصبح أسوأ رئيس فى تاريخ البلاد مننتقدا بشدة رد ترامب على الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد، مؤكدا: "إذا فاز هذا الرجل ، فإن العالم فى خطر ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف بحسب صحيفة " ذا هيل" إن ترامب "سيدخل التاريخ باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية".
يذكرأن، قام المخرج سبايك لى بالتعبير عن غضبه ضد مقتل جورج فلويد بإصداره فيلم قصير عن وحشية الشرطة وهو الفيلم الذي ضم مقاطع من قتل جورج فلويد وإريك جارنر ضحية سابقة للشرطة مع إضافة لقطات من فيلمه الذي رشح لجائزة الأوسكار عام 1989 بعنوان "افعل الشيء الصحيح" وهو الفيلم الذي نشره على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان 3 Brothers وقام فى مقدمة الفيلم بكتابة Will History Stop Repeating Itself.
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