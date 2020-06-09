اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زيادة فى حالات كورونا فى ليبيا بعد إعادة عالقين من الخارج

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:01 م
زيادة فى حالات كورونا فى ليبيا بعد إعادة عالقين من الخارج كورونا فى ليبيا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا هذا الشهر وعزت السلطات الصحية أكبر تفش فى مدينة بجنوب البلاد لعودة ليبيين كانوا عالقين في الخارج.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الأسبوع الماضي رصد أكثر من 90 حالة في مدينة سبها الجنوبية بعد مرور أسابيع لم تشهد فيها البلاد بأسرها سوى عشرات الحالات المؤكدة.

وحتى اليوم الثلاثاء أكدت ليبيا تسجيل 332 حالة إصابة بكوفيد-19، من بينها 142 في سبها وأغلب الحالات الباقية في الشمال الغربي.

وحذرت جهات صحية دولية ومحلية في ليبيا من المخاطر المرتفعة لأي موجة تفش للمرض في ليبيا التي قوضت فيها سنوات الحرب والفوضى النظام الصحي.

وأغلقت ليبيا حدودها في مارس لوقف انتشار المرض لكنها بدأت الشهر الماضي في ترتيب رحلات لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج دون حجر صحي للعائدين.

 

ليبيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: مضاعفات كورونا الظاهرة على الأطفال مؤخرا ليس لها علاقة بمرض كاواساكى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 م

صيف بدون ساحل بسبب "كورونا" والفنانون يعيشون على صور الماضى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 م

كيف يتغير السفر بالطيران بعد كورونا؟ القفازات والكمامات ونظارات السلامة جزء من يونيفورم طاقم الطائرة.. سحب المجلات والمطبوعات.. استخدام شاشات واقية بمكاتب تسجيل الوصول.. وتغييرات بالدرجة الأولى ورجال الأعمال

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 م

الكوليرا تنافس كورونا بـ 150 ألف إصابة فى مناطق الحوثيين باليمن

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة