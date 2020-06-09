زوجة الشهيد العقيد يحيى حسن تتبرع بمبلغ مالى لدعم بنى سويف فى مواجهة كورونا

بنى سويف-ايمن لطفى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الدكتورة أميرة ليثى عبد الحليم زوجة الشهيد العقيد أركان حرب يحيى حسن محمد، وذلك في حضور العقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، حيث تبرعت زوجة الشهيد بمبلغ مالي لدعم خطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه أعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة، التي تجسد مدى عمق المسئولية الوطنية والإنسانية التي تتصف بها أسرة الشهيد البطل، الذي جاد بأغلى وأنفس ما يملك في سبيل أن يعيش وطنه في عزة وكرامة واستقرار، وأن ينعم المواطنون بالأمن والأمان، قائلا: (الشهيد في المقام الأول نتعلم منه التضحية والعطاء والوطنية، وهنا أسرة شهيد الوطن ابن بنى سويف البار، تستكمل مسيرته في العطاء والتضحية، لتضرب أروع الأمثلة في ذلك، فتحية إعزاز وإجلال لروح الشهيد البطل، وتحية تقدير لزوجته وكل أسرته الكريمة ).

وأعربت زوجة الشهيد عن شكرها للمحافظ لحفاوة استقباله لهم، وللمستشار العسكري للمحافظة لتواصله الدائم بأسر الشهداء، مؤكدة أن المساهمة التي قامت بها لدعم خطة الدولة لمجابهة الوباء، جاءت من منطلق أهمية التعاون والتكاتف من أجل أن نعبر ببلدنا مصر الغالية لبر الأمان، حيث إن حقها علينا جميعا كبيرا، ومن أجلها ضحى الشهيد بأغلى ما عنده، ونواصل مسيرته بإذن الله.