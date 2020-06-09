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زلزال ثان بقوة 5.7 يضرب محافظة فارس جنوبى إيران

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:48 م
زلزال ثان بقوة 5.7 يضرب محافظة فارس جنوبى إيران ريختر
كتب محمد جمال

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ضرب زلزال ثان بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، محافظة فارس جنوبي ايران، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات في نفس المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأ زلزالا ثانيا بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر، ضرب مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة و48 دقيقة منطقة بيرم بقضاء لارستان التابع لمحافظة فارس جنوبي ايران.

وحسب مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء الوطنية، ان الزلزال وقع على بعد 22 كم عن مدينة بيرم و29 كم عن مدينة خنج و42 كم عن مدينة لامرد في محافظة فارس جنوبي ايران، وعلى عمق 10 كم عن سطح الارض. وكان اقرب مراكز المحافظات على منطقة الزلزال؛ شيراز مركز محافظة فارس على مسافة 239 كلم، وبندرعباس مركز محافظة هرمزكان على مسافة 282 كم.

وكان زلزال بقوة 5.1 درجات بمقياس ريختر، قد ضرب هذه المنطقة في الساعة الثامنة و38 دقيقة مساء، حيث توجهت فرص الإنقاذ والإسعاف لدراسة الوضع في المنطقة.

وفي حديثه لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أعلن قائممقام قضاء لارستان، جليل حسني، أن الزلزال الأول لم يسفر عن خسائر بالأرواح، وفقط حصلت بعض التصدعات في جدران عدد من المنازل، وشهدت قرية واحدة فقط انهيار بعض جدران المنازل.

وصرح أن فريقين من الهلال الأحمر وكوادر الإسعاف وخبراء تقييم الاضرار، توجهوا الى منطقة الزلزال. والدراسات مستمرة لتقييم حجم ونوع الاضرار.


زلزال

إيران

فارس

الهزة

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