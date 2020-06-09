زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو فى إندونيسيا ولا توقعات بتسونامى

رويترز

قالت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، إن زلزالا شدته ست درجات وقع إلى الجنوب من جزيرة بورو في إقليم جزر مولوكا بشرق البلاد.

وأضافت الوكالة على تويتر أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

وكان قد قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.5 درجة هز شمال هالماهيرا في إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 105 كيلومترات.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.