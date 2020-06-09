اليوم السابع
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زعيمة هونج كونج تطالب بوقف الاحتجاجات..المدينة لا تتحمل مزيدا من "الفوضى"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:34 ص
زعيمة هونج كونج تطالب بوقف الاحتجاجات..المدينة لا تتحمل مزيدا من "الفوضى" كارى لام زعيمة هونج كونج
هونج (رويترز)

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قالت زعيمة هونج كونج كارى لام، اليوم الثلاثاء إن المدينة التى تحكمها الصين لا يمكن أن تتحمل مزيدا من "الفوضى" التى هزت المدينة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.

 

كانت لام تتحدث فى إفادة صحفية أسبوعية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرة حاشدة ضد مشروع قانون تم سحبه الآن كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسى الصينى لمحاكمتهم فى محاكم خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي.

 

وينظر للمسيرة إلى حد كبير على أنها بداية لحركة احتجاج مناهضة للحكومة تجددت فى الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من تشديد قبضة بكين على المدينة.

 

 


هونج كونج

أخبار هونج كونج

وقف الاحتجاجات

الفوضى

الصين

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