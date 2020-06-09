زراعة القليوبية: زراعة 53 ألف فدان ذرة وتوفير 10224 طن أسمدة للموسم الصيفى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى المساحات التي تم زراعتها بمحصول الذرة هذا الموسم 53 ألف فدان، من إجمالي 82018 فدانا من المقرر زراعتها هذا الموسم بالمحافظة بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى أن المرشدين الزراعين يقومون بحصر الأراضى بشكل دوري ورفعه للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الخاصة حصول الذرة.

وأضاف "زايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم توفير 10224 طن أسمدة كرصيد بمخزن الجمعيات الزراعية المنتشرة بنطاق المحافظة استعدادا لانطلاق الزراعة بالموسم الصيفي، موضحا أن هذا الرصيد منعا لوجود أزمة في الأسمدة خلال الموسم الصيفي، والتأكيد على الصرف الدورى للفلاحين.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الإرشاد الزراعي عمل على توفير تقاوي الذرة بالجمعيات والإدارات الزراعية، مشيرا إلى أن التقاوي الموجودة من السلالات الجيدة طبقا للسياسة الصنفية الواردة من معهد المحاصيل، وأن المديرية تستهدف الخروج بموسم جيد لمحصول الذرة وزيادة الانتاج من خلال تلك الأنواع الجديدة.

فيما عقد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، اجتماعا بحضور المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الموارد المائية والري بالقليوبية، ومفتشى الرى بالقليوبية، ومديرى الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، ومديرى إدارات الأراضى والمياه والارشاد الزراعى وكذا مفتشى الارشاد والأراضى والمياه بالمديرية والمراكز، وذلك فى إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019، وقرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والخاص بحظر زراعة الأرز بمحافظة القليوبية والحد من زراعة مشاتل الأرز من المهد.

وأكد "زايد" في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تداول مواجهة وحظر زراعة مشاتل وزراعات الأرز بدائرة المحافظة موسم 2019، موضحا أنه تم تشكيل، لجنتين بكل مركز ومدينة لتنفيذ قرار الحظر ومتابعته الأولي إشرافية تكون مهمتها متابعة تنفيذ حظر زراعة مشاتل وزراعات الأرز بنطاق المحافظة، والثانية تنفيذية.