ري القليوبية: رصد 102 فدان أرز تم زراعتها بشكل مخالف وبدء الإزالة من اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الري بالقليوبية بقيادة المهندس محمد أبو السعود وكيل وزرة الري بالقليوبية، رصد 102 فدان من مشاتل الأرز التي تم زراعتها المخالفة منذ إعلان تشكيل لجان رصد تلك المشاتل بمراكز وقرى المحافظة، تمهيدا لإزالتها وفقا لقرار وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمنع زراعة الأرز بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الري بالقليوبية، في بيان له، أن سيتم البدء في إزالة مخالفات مشاتل الأرز بالمحافظة بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، ومجالس المدن، تنفيذا للقرار المذكور.

وكان المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، عقد اجتماعا بحضور المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الموارد المائية والري بالقليوبية، ومفتشى الرى بالقليوبية، ومديرى الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، ومديرى إدارات الأراضى والمياه والارشاد الزراعى وكذا مفتشى الارشاد والأراضى والمياه بالمديرية والمراكز، وذلك فى إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019، وقرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والخاص بحظر زراعة الأرز بمحافظة القليوبية والحد من زراعة مشاتل الأرز من المهد.

وأكد "زايد" في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تداول مواجهة وحظر زراعة مشاتل وزراعات الأرز بدائرة المحافظة موسم 2019، موضحا أنه تم تشكيل، لجنتين بكل مركز ومدينة لتنفيذ قرار الحظر ومتابعته الأولي إشرافية تكون مهمتها متابعة تنفيذ حظر زراعة مشاتل وزراعات الأرز بنطاق المحافظة، والثانية تنفيذية.

وتابع "زايد"، أن يقوم رئيس المكتب الزراعي بإبلاغ اللجنة التنفيذية بأسماء المزارعين المخالفين فور الإعداد والتجهيز لمشاتل وزراعة المستديم لتنفيذ القرارات الصادرة بالحظر مع ضرورة إزالة المشاتل فور ضبطها، وتحميل المزارع تكاليف الإزالة التي تكبدتها الجهة الإدارية ويتم تحصيلها بالطريق الإداري ورفع التقارير على المستويات الخاصة.

واستطرد، أنه وفقا للقرار الوزاري فإن غرامة خرق الحظر للأرز بالمحافظة سيعرض الفلاحين للعقوبة والتي تصل إلى 5500 جنيه للفدان وكسره "أي قل من الفدان".