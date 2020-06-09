اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:26 م
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رويترز: مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة بتحميلات حقل الشرارة النفطى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:02 م
رويترز: مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة بتحميلات حقل الشرارة النفطى حقل الشرارة النفطى - صورة أرشيفية
رويترز

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قال بيان، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة النفط الليبية أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات حقل الشرارة النفطي.

وكانت قد أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد. كان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز أن الإنتاج يعود تدريجيا عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.

وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".

 
 

حقل الشرارة النفطى

مؤسسة النفط الليبية

ليبيا

نفط

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