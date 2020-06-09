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رومانيا تعلن روسيا بلدا معاديا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:00 م
رومانيا تعلن روسيا بلدا معاديا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس
كتب محمد جمال

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أقرّ المجلس الأعلى للدفاع الروماني مشروع استراتيجية الدفاع الوطنى الجديدة للفترة بين 2020 و2024، وأبرز ما ورد فيها، اعتبار روسيا الاتحادية بلدا معاديا.

وفي هذه الوثيقة ورد ذكر روسيا في قسم "التهديدات" وأكدت الوثيقة على أنه يمكن اعتبار روسيا دولة المعادية، تشكل تهديد للمنطقة بأكملها.

وورد في الاستراتيجية المذكورة، أن "عسكرة" روسيا و "بناء القدرات العسكرية في جوار رومانيا" يخلق "تحديات خطيرة" لأمن حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويمس كذلك قضية ضمان أمن الطاقة واستقرارها في منطقة البحر الأسود.

وتحدث الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يرأس المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، "عن التحول العالمي، الذي يأخذ في الاعتبار التطورات في المنطقة، وتدهور العلاقات بين الناتو وروسيا، وانتشار الإرهاب، والتهديدات الهجينة والسيبرانية، بالإضافة إلى التحديات الأخرى".


رومانيا

روسيا

موسكو

بوتين

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