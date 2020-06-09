اليوم السابع
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رفع 40 طن مخلفات إستكمالاً لحملات النظافة بمنطقة حى جنوب الأقصر

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:33 ص
رفع 40 طن مخلفات إستكمالاً لحملات النظافة بمنطقة حى جنوب الأقصر العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم إستكمال أعمال النظافة بشارع المستشفى الدولي وشارع الخليج، لتجميل المدينة أمام الأهالى بصورة يومية.

وأوضح العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، أن الحملات أسفرت عن رفع 40 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ كافة حاويات القمامة بشوارع الحي المختلفة، وذلك بإشراف سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة، وجارى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالى لمناطق الحى المختلفة.

وكان قد قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، جولة فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بمواصلة حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة ليلاً، حيث تم عمل حملة نظافة شاملة بمنطقة نادي المدينة المنورة وشارع الخليج بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشارك فى الجولة الليلية بشوارع مدينة الأقصر، لمتابعة حملة النظافة، كل من مسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولى مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا حملة نظافة وإشغالات بشوارع إسنا، من أبرزها منطقة الإدارة الصحية والسجل المدنى الجديد وطريق موقف الأقاليم، بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة، وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 45 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وأيضا تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبى الطريق وأسفل البلدورات ورش الشوارع، بجانب تفريغ حاويات النظافة.

 


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