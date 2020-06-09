اليوم السابع
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رفع الحواجز الخرسانية وإعادة شوارع المنصورة لطبيعتها بمحيط مديرية أمن الدقهلية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:36 ص
رفع الحواجز الخرسانية وإعادة شوارع المنصورة لطبيعتها بمحيط مديرية أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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 نفذ حي غرب المنصورة بالإشتراك مع الاجهزة الأمنية، حملة لإزالة الحواجز الأسمنتية، الموجودة حول المناطق الشرطية، تحت اشراف مباشر من  المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة ، والفريق المعاون المشكل من  محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس حى غرب ، وأكرم السقا مدير الورشةالصناعية، و أبراهيم ابو النيل مدير المتابعة الميدانية بحى غرب ، و نادر محمد متابعة المحافظة 

 
رفع الحواجز الخرسانية  المتواجدة بالطريق المؤدى من منطقة شارع العباسى  لشارع بورسعيد بمحيط مديرية امن الدقهلية 
ورفع الحواجز الخرسانية المؤدية مابين شارعى المدير والجمهورية ، لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى ، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة .وكانت مديرية أمن الدقهلية ، قد أقامت تلك الحواجز الخرسانية بمحيط مديرية الأمن والأقسام الشرطية لتعزيز تأمين المنشأت ضد أى محاولات تخريبية.
وفور رفع الحواجز الخرسانية قامت رئاسة حى غرب المنصورة، برفع كفاءة النظافة بمحيط تلك الأماكن ، حيث تم الدفع بمعدات الحى والسيارات المكنسية بعد تذويد خزانات المياة الخاصة بها بالمطهرات حيث تم كنس ورفع الاتربة وغسيل وتطهير تلك الأماكن  فى أن واحد
جاء ذلك فى اطار التعاون والتنسيق مابين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  ، واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية   ،  بشأن رفع كافة الحواجز بمحيط الأقسام الشرطية والمنشآت تباعًا ، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.
رفع الحواجز (4)
رفع الحواجز (4)

 

رفع الحواجز (5)
رفع الحواجز (5)

 

رفع الحواجز (1)
رفع الحواجز (1)

 

رفع الحواجز (2)
رفع الحواجز (2)

 

رفع الحواجز (3)
رفع الحواجز (3)

 


الدقهلية

حي غرب المنصورة

فتح شوارع المنصورة

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