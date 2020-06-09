رفع الحواجز الخرسانية وإعادة شوارع المنصورة لطبيعتها بمحيط مديرية أمن الدقهلية

رفع الحواجز الخرسانية المتواجدة بالطريق المؤدى من منطقة شارع العباسى لشارع بورسعيد بمحيط مديرية امن الدقهلية

ورفع الحواجز الخرسانية المؤدية مابين شارعى المدير والجمهورية ، لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى ، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة .وكانت مديرية أمن الدقهلية ، قد أقامت تلك الحواجز الخرسانية بمحيط مديرية الأمن والأقسام الشرطية لتعزيز تأمين المنشأت ضد أى محاولات تخريبية.

وفور رفع الحواجز الخرسانية قامت رئاسة حى غرب المنصورة، برفع كفاءة النظافة بمحيط تلك الأماكن ، حيث تم الدفع بمعدات الحى والسيارات المكنسية بعد تذويد خزانات المياة الخاصة بها بالمطهرات حيث تم كنس ورفع الاتربة وغسيل وتطهير تلك الأماكن فى أن واحد