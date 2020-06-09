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رغم الحظر .. تسلق الجدران وسقالات الخشب لمتابعة مباراة كرة القدم فى التشيك..فيديو

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:07 م
رغم الحظر .. تسلق الجدران وسقالات الخشب لمتابعة مباراة كرة القدم فى التشيك..فيديو
كتبت: هناء أبو العز

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لم يمنع حرمان المشجعين من دخول الملعب في العاصمة التشيكية براج، بسبب كورونا، توافد بعضهم لمتابعة مباراة الديربي بين بوهيميانز براج أمام سبارتا براج. 
 
واستعان المشجعون بسلالم خشبية للوصول الى أعلى الأسوار كي يتابعوا مجريات الديربي عن كثب وسط حماس كبير.
 
وانفجر خيال المشجعين حول الملعب، فوفقًا لصحيفة  التيمبو، وأصر المشجعون على متابعة المباراة الديربي بين بوهيميين 1905 وسبارتا باراج التى تمثل الطبقة العليا من كرة القدم التشيكية.
 
واتفق معجبو البوهيميين، وهو فريق راسخ في منتصف ترتيب المسابقة والذي كان طموحه الرئيسي هو تجنب الوقوع في منطقة الهبوط، حول المكان الذى سيتابعون فيه المباراة وهو جدار الملعب.
 
وبالإضافة إلى الأوشحة والأعلام، حضر المعجبون السلالم الداخلية من الألمنيوم والخشب القابل للتمديد والقابل للطي، والسقالات وكراسي المقص وحتى بعض المساعدات مع الرافعات المتنقلة الصغيرة، للصعود والتسلق ومتابعة المباراة من فوق الجدار.
 
 ولم يتجاهل عشاق البوهيميين التاريخ ضد منافسهم سبارتا العظيم، وحضروا الحدث، حتى لو لم يكن في المدرجات أو أحد المقاعد السبعة آلاف التي يمتلكها الاستاد، وتحت نظرات الشرطة وبدون أي حادث مرت ديربي براج، والتي انتهت بفوز سبارتا بهدف بنيامين تيتيه ست دقائق من النهاية.
 
 
 
 
 

التشيك

كرة القدم

ديربى بوهيمى

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