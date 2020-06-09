رئيس وزراء فرنسا يدعو الشرطة والمواطنين بالتصرف بشكل "مثالى"

دعا رئيس الحكومة الفرنسى إدوار فيليب اليوم الثلاثاء، الفرنسيين إلى احترام الشرطة، وكذلك على الشرطة التصرف بشكل "مثالي" خلال زيارة قام بها إلى جمعية "الجيل" التي تعمل على تحسين العلاقات بين المواطنين والشرطة الفرنسية ببلدة "إيفري" في الضاحية الباريسية.

ويأتى هذا غداة التدابير التى أعلن عنها وزير الداخلية كريستوف كاستنير لمكافحة العنصرية في صفوف قوات الأمن. وهي تدابير لم تلق تأييدا واسعا من قبل نقابات الشرطة ولا من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وضد العنصرية لأسباب مختلفة.

وتوالت ردود الفعل إزاء الإجراءات التى أعلن عنها أمس الإثنين وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير لمكافحة العنصرية في صفوف الشرطة، فضلا عن التخلي عن طريقة "الخنق" التى تستخدمها قوات الأمن خلال عمليات الاعتقال.

فيما انقسمت المواقف بين من يرى أن هذه القرارات كافية لتحسين صورة الشرطة، وطريقة عملها ميدانيا في المستقبل وبين من يعتقد بأنها غير كافية وأن هناك حاجة ماسة إلى قرارات أكثر حزما وقوة بسبب "تفاقم العنصرية" داخل المؤسسة الأمنية.

ويعتقد دومنيك سوبو، رئيس الجمعية "المناهضة للعنصرية"، أن اقتراحات كاستنير "لا ترتقى إلى المستوى المطلوب"، كون أن "العنصرية تفاقمت في صفوف الشرطة" لذا يتوجب "اتخاذ تدابير أكثر قوة وجرأة".

وأضاف في حوار مع صحيفة "لوبارزيان": "أعتقد أن الفكرة التي يدافع عنها وزير الداخلية والتي تقضي بعدم التسامح مع أي تصرف عنصري في صفوف الشرطة، لا يجب أن تبقى مجرد إعلان أو فكرة، بل يجب قبل كل شيء الاعتراف بوجود مشكلة العنصرية في صفوف الشرطة".