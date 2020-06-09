اليوم السابع
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رئيس مياة المنوفية: استمرار عمل لجان المرور على مدارس امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:18 م
رئيس مياة المنوفية: استمرار عمل لجان المرور على مدارس امتحانات الثانوية العامة لجان المرور علي المدارس
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، علي إستمرار عمل لجان المرور علي المدارس المخصصة لإمتحانات الثانوية العامة للتأكد من تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي الواقعة بمحيط تلك المدارس بالإضافة إلي مراجعة خدمات مياه الشرب داخلها.

وأضاف نجيب أن فرع الشركة بسرس الليان  شكل لجنة مكونة من رئيس شبكة المياه، معمل الفرع، عمال شبكة المياه للقيام بأعمال غسيل لشبكات المدارس بواسطة حنفيات الحريق ورفع عينات من المدارس للاطمئنان على جودة المياه واختبار حنفيات الحريق بالمدارس تحسبا لاى طوارئ
تحت إشراف المهندس أحمد القواس رئيس الفرع وبحضور مندوب من الوحدة المحلية وتم عمل محاضر انضمامية مع الوحدة المحلية ومديرى المدارس بما تم من أعمال.

وأكد نجيب أنه تم تشكيل  لجنة أخري مكونة من رئيس شبكة الصرف، فنى الشبكة، عمال شبكة الصرف للقيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصه بالمدارس للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة وتأمين عمل اللجان.

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، قد أكد أن الشركة تسعي وبشتي الطرق لتسهيل سبل التواصل مع عملائها الكرام لتقديم أفضل خدمة في أسرع وقت ممكن

وأعلن نجيب عن تفعيل مجموعات الواتس الخاصة بالشركة لإعلام المواطنين بأخبار انقطاعات المياه والإعلان عن الأعطال الكبيرة والطارئة كإحدي قنوات الإتصال التي تمتلكها الشركة للتواصل مع عملائها الكرام وفي حالة تلقي شكاوي العملاء في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي يتم التواصل عو طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى ورقم الواتس آب 01220906668

وأشار إلي تخصيص مجموعة واتس لكل مركز من مراكز المحافظة بحيث يستطيع العميل الدخول علي الرابط الخاص بالمركز التابع له والإنضمام إلي مجموعة الواتس ومن ثم الحصول علي الأخبار الخاصة بإنقطاعات المياه بالمنطقة التابع لها وكذلك التنبيه بوجود أعطال كبيرة قد تتسبب في قطع المياه لفترة طويلة  .

 

 


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