رئيس مركز ومدينة إطسا: تعقيم وتطهير منشأة حلفا وقرية مطول

الفيوم رباب الجالى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز اطسا برئاسة العقيد فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة اطسا، جهودها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والطرق والميادين والمستشفيات ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ، بتكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة القرى والاحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين ، وتكثيف حملات التطهير خلال هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.

وأعلن رئيس مركز ومدينة اطسا،أن عمليات التطهير شملت اليوم منشأة حلفا وقرية مطول وبعض الشوارع الرئيسية بمطول وامام مدرسة منشأة حلفا الإبتدائية ، بالاضافة الى تعقيم الوحدة الصحية بمطول ، تحت إشراف الاستاذ حسين احمد رئيس الوحدة المحلية بمطول.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا أنه لابد من مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان.

كما أصدر رئيس مركز ومدينة اطسا تعليماته المشددة على استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية وجميع الشوارع والميادين وذلك بشكل يومى ، والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات ، مناشدًا كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة فى وزارة الصحة أو المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وعدم نشر أية معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام فى المجتمع.



