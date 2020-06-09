رئيس مدينة مرسى علم يتفقد ألتزام السائقين بإرتداء الكمامات.. صور

من جانبه أكد اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسي علم، علي أهمية إرتداء الكمامة كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها علي المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للسائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار ،حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

كما تفقد رئيس مدينة مرسى علم ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من ارتداء اطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى للكمامات . وبدأ رئيس مدينة مرسي علم جولته باقسام المستشفى للتأكد من مدى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والتزام الاطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات ، لحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد . وشددت رئيس مدينة مرسي علم علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع اقسام المستشفى والتطهير الخارجى ، وتعقيم المواطنين المترددين على المستشفى.

جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (1)



جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (2)



جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (3)



جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (4)



جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (5)



جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (6)



جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (7)