اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:57 م
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رئيس مدينة مرسى علم يتفقد ألتزام السائقين بإرتداء الكمامات.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:19 م
رئيس مدينة مرسى علم يتفقد ألتزام السائقين بإرتداء الكمامات.. صور جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء واصف عدلى،رئيس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، موقف سيارات الاجرة  بالمدينة للتأكد من ارتداء الكمامات والالتزام السائقين والركاب بذلك وتوقيع غرامات علي المخالفين .

من جانبه أكد اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسي علم، علي أهمية إرتداء الكمامة كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها علي المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للسائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار ،حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
 
كما تفقد رئيس مدينة مرسى علم ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم للتأكد من تطبيق الإجراءات  الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من ارتداء اطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى للكمامات .
 
وبدأ رئيس مدينة مرسي علم جولته باقسام المستشفى للتأكد من مدى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والتزام الاطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات ، لحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
 
وشددت رئيس مدينة مرسي علم علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع اقسام المستشفى والتطهير الخارجى ، وتعقيم المواطنين المترددين على المستشفى.
 
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (1)
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (1)

جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (2)
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (2)

جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (3)
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (3)

جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (4)
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (4)

جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (5)
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (5)

جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (6)
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (6)

جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (7)
جولة رئيس مدينة مرسي علم بموقف السيارات (7)
 
 

 


البحر الاحمر

مرسي علم

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رئيس مدينة مرسي علم

مستشفي جراحات اليوم الواحد

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