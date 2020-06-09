رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة لمتابعة وتفقد أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة "طريق الأقصر – قنا الزراعى"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، خلال الجولة أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ الأعمال من توصيل خطوط الصرف الصحى وغرف الطرد، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال الأسبوع المقبل، وتبدأ عقب ذلك أعمال رصف القطاع محل الأعمال بمسافة 4 كم تقريباً على الطريق الزراعى، وذلك طبقاً لخطة هيئة الطرق التى قامت بطرح العملية قبل عيد الفطر المبارك.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، بهدف التأكد من إلتزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان عدم إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتم تشكيل اللجنة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال المحافظة، وعضوية كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أشرف عبد الهادي مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحمدى رجب مدير الشؤون القانونية.

وتابعت اللجنة فى أول جولاتها أعمال استكمال رصف طريق نصر الله – العشى، وكذلك متابعة أعمال مشروع محطة رفع العشى، وبحضور المهندس محمد ماهر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد حمادة مسئول المحطات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة على الطرق المقرر رصفها والمشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية.



رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (1)



رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (2)