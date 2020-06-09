اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة غرب الأقصر.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:28 م
رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة غرب الأقصر.. صور رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة لمتابعة وتفقد أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة "طريق الأقصر – قنا الزراعى"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، خلال الجولة أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ الأعمال من توصيل خطوط الصرف الصحى وغرف الطرد، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال الأسبوع المقبل، وتبدأ عقب ذلك أعمال رصف القطاع محل الأعمال بمسافة 4 كم تقريباً على الطريق الزراعى، وذلك طبقاً لخطة هيئة الطرق التى قامت بطرح العملية قبل عيد الفطر المبارك.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، بهدف التأكد من إلتزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان عدم إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتم تشكيل اللجنة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال المحافظة، وعضوية كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أشرف عبد الهادي مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحمدى رجب مدير الشؤون القانونية.

وتابعت اللجنة فى أول جولاتها أعمال استكمال رصف طريق نصر الله – العشى، وكذلك متابعة أعمال مشروع محطة رفع العشى، وبحضور المهندس محمد ماهر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد حمادة مسئول المحطات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة على الطرق المقرر رصفها والمشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية.

رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (1)
رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (1)

 

رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (2)
رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (2)

 

رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (3)
رئيس مدينة القرنة يتابع أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (3)

 


الاقصر

الصرف الصحى بالاقصر

مدينة القرنة

اخبار الاقصر

مشروعات قومية بالاقصر

اخبار المحافظات

الصرف الصحى بالطارف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة