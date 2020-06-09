اليوم السابع
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رئيس محكمة العدل الأوروبية يعرب عن خوفه من تفكك الاتحاد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:30 م
رئيس محكمة العدل الأوروبية يعرب عن خوفه من تفكك الاتحاد االاتحاد الاوروبى
كتب : أحمد علوى

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أعرب رئيس محكمة العدل الأوروبية القاضي الهولندي مارك فان دير ووده، عن خشيته من تفكك الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم امتثال بعض محاكم دول أوروبا إلى مضامين معايير أوروبا القضائية، التي تم رسم سياساتها منذ ما يقارب سبعين سنة.

وتحدث رئيس محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي، عن "قلقه العميق" حيال حكم تاريخي صدر في مايو الماضي عن المحكمة الدستورية الألمانية، وحذر من أنه يخاطر بتفكيك سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي وربما حتى داخل التكتل نفسه".

وفي الخامس من مايو الماضي قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، توضيح الخطة الأساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو وأن تكون "متناسبة" وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها. وجاء في بيان المحكمة أن "بوندزبنك" سيُمنع من المشاركة في "التسهيل الكمّي" لبرنامج شراء الأصول في غضون ثلاثة أشهر "إلا إذا تبنّى المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قرارا جديدا يظهر بطريقة مفهومة ومثبتة بأن أهداف السياسة النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي الأوروبي ليست غير متناسبة".


اوروبا

محكمة العدل الاوروبية

اخبار العالم

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