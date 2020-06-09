رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع السلامة والصحة المهنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة نواب رئيس الجامعة ومدير الإدارة وأعضاء المجلس.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع، آليات إنشاء وحدة للسلامة المهنية وحماية البيئة تابعة لإدارة الجامعة ، تضم عدد من الإدارات للتدريب والتأهيل والتوعية، وكذلك إدارة بحثية للقياسات الدورية وتقييم المخاطر بجميع منشآت الجامعة المختلفة، وأيضا إدارة للتوجيه والمتابعة وحصر المتطلبات اللازمة لضمان استمرار تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن نشر أساتذة الجامعة 597 بحثا دوليا خلال العام الجاري بمعدل 113 بحثا شهريا، جاء ذلك خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والمستشار القانوني ومدير المركز واعضاء مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الجامعة أن مؤشر صعود النشر الدولى لأبحاث الجامعة مستمر فى التقدم بشكل أفقى بنسب نمو مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة حيث كان عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات دولية فقط 45 بحثا عام 2017 ، بينما وصل إلى 59 بحثا عام 2018 ، وسجل 72 بحثا عام 2019 ثم استمر فى الصعود ليصل إلى 113 بحثا فقط خلال النصف الأول من العام الجارى.