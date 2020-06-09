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رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الإعلام جهود التوعية لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:14 ص
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الإعلام جهود التوعية لمواجهة "كورونا" الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حيث تم استعراض آليات معالجة الإعلام المصري لأزمة انتشار فيروس "كورونا"، والجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين عن الفيروس، وطرق التعامل معه.
 
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الحقيقي في حياة الشعوب، وتقدم الأمم، لافتاً إلى أن أوقات الأزمات تتطلب إعلاماً قوياً قادراً على نشر الوعي ودحض الشائعات، مؤكداً اهتمام الحكومة بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية في كافة الأحداث والفعاليات، وهو ما مكنها من شرح القرارات والسياسات الحكومية بوضوح سواء للإعلام المحلي أو العالمي.
 
من جانبه، أعرب وزير الدولة للإعلام ، عن شكره للدعم الذي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا مساندة رئيس الوزراء القوية له، لتحقيق استراتيجية الوزارة، وذلك من أجل تحقيق أهداف الدولة فى توافر المعلومات بطريقة استباقية، يقطع المجال أمام انتشار الشائعات من الجهات المعادية.
 
وأشار هيكل ،إلى أن سياسة الوزارة تقوم على التنسيق الجماعي والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الالتزام بالشفافية والموضوعية في تناول الأحداث.
 
وأضاف هيكل ، أنه منذ تكليفه بمنصب وزير الدولة لشئون الإعلام حرص على دراسة كافة الملفات التي تعمل الحكومة عليها في جميع الوزارات، من أجل تحقيق المصداقية في إيصال المعلومة للمواطنين، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من المؤتمرات الصحفية لعدد من الوزراء بمقر الوزارة،  خلال الأحداث المهمة التي مرت بالبلاد.
 
وأكد الوزير، خلال لقائه مع رئيس الوزراء، أن وزارة الدولة للإعلام تستهدف تطوير السياسة الإعلامية للدولة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة، لاسيما من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، وذلك اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطني محلياً وخارجياً، ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة في العملية التنموية التي تشهدها مصر حالياً.
 
فيما نوّه إلى أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحاً أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وفق كل مرحلة
 
 

الاعلام

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