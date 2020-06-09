اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:58 م
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رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المكتبة المركزية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:08 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المكتبة المركزية جانب من الزيارة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، المكتبة المركزية للمنطقة بسموحة؛ لمتابعة ما تم بها من تطويرات، حيث تم إعادة تنظيم وترتيب المكتبة، وتجهيز قاعة القراءة وتهيئتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى القادم.

وأبدى رئيس الإدارة المركزية والوكيل الشرعى إعجابهما بما تم من تطوير بالمكتبة، وتم التأكد على الدور الهام للمكتبة المركزية ومكتبات المعاهد فى تزويد الطلاب بالمعلومات والمعرفة من خلال الكتب الموجودة بها، وضرورة تنظيم زيارات لطلاب المعاهد للمكتبة المركزية خلال العام الدراسى القادم للاستفادة منها، وكذلك إتاحة الفرصة للمعلمين للاستفادة منها، وضرورة تزويد مكتبات المعاهد بكل ما هو جديد لتعم الفائدة جميع المعاهد.

و تابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية تقييم الموجهين وشيوخ المعاهد لمعلمى إدارة شرق التعليمية المرشحين للترقى على الكادر وأكد فضيلته على تحرى الدقة والشفافية.

كما اعتمد رئيس المنطقة الأزهرية تقييم رياض الأطفال لأطفال روضات المعاهد.

وتواصل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية متابعة لجان الامتحانات وجاهزيتها لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية وفقا لتعليمات الصحة والأزهر منعا لانتشار فيروس كورونا ولحماية الطلاب .

كما تفقد اليوم، الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معهد المدينة المنورة للوقوف على أخر الاستعدادات للشهادة الثانوية.

 

 


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