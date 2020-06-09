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رئيسة وزراء بلجيكا تستدعى عمدة بروكسل لمناقشة عنف وقع بين الشرطة ومحتجين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:54 م
رئيسة وزراء بلجيكا تستدعى عمدة بروكسل لمناقشة عنف وقع بين الشرطة ومحتجين الشرطة البلجيكية
كتب : أحمد علوى

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استدعت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلميس، عمدة مدينة بروكسل فيليب كلوز، لتقديم تفسير لما وقع يوم الأحد الماضى خلال مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة، حيث كان هناك تظاهرات الأحد ضد العنصرية وعنف الشرطة و التي سمح بها عمدة بروكسل، وكان لها عواقب وخيمة حيث انتهت بتخريب ونهب وسرقة محلات في وسط المدينة.

ووصل عمدة بروكسل ، فيليب كلوز ، صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر رئاسة الوزراء لمناقشة الأحداث التي شابت مظاهرة يوم الأحد الماضي ،وقالت وكالة بلجا، إن السيد كلوز كان برفقته رئيس شرطة منطقة بروكسل العاصمة.

وأثارت مظاهرة الأحد التي أقيمت تكريماً للأمريكي جورج فلويد في بروكسل والتي سمح بها عمدة بروكسل، جدل كبير بسبب العدد الضخم الذين حضروا الاحتجاجات في السياق الحالي للأزمة الصحية.

كما نددت بعض نقابات الشرطة بالعنف الذي عانت منه بعد هذه المظاهرة ومشيرةً بأصابع الإتهام الى السيد كلوز.

ومن جهته دافع رئيس شرطة منطقة بروكسل العاصمة عن العمدة ، مشيرًا إلى أن فيليب كلوز لم يعطى الأمر بعدم التدخل أو القيام به في وقت متأخر، و قال "إن قرار التدخل وطريقة القيام به وتنفيذ الأوامر هي مسؤولية القيادة التي أتحملها بصفتي قائد الفيلق".

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

العنف فى بلجيكا

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