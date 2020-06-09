اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئاسة الجمهورية الجزائرية: نرحب بكل مبادرة هدفها وقف إراقة دماء الليبيين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:17 م
رئاسة الجمهورية الجزائرية: نرحب بكل مبادرة هدفها وقف إراقة دماء الليبيين عبد المجيد تبون
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الجزائر ترحب بكل مبادرة هدفها وقف إراقة دماء الليبيين، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وأضاف الناطق باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية: نرغب أن نلعب دور الوسيط لجمع كل الفرقاء الليبيين. 

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، عن تشجيع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو جوتيريش للدعوات الأخيرة من جانب القادة الليبيين، لاستئناف المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام، لافتا إلى أن ذلك يمهد الطريق لحل سياسي شامل.

وأضاف دوجاريك أنه وفقا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إنه من أجل استئناف المحادثات بشكل جدي، يجب إسكات الأسلحة، مرحبا بدعوات الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح والمعاناة لأكثر من 16 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية فقط، وأن حوالي 18 ألف و500 شخص نزحوا حديثًا في نهاية الأسبوع الماضي من ترهونة وسرت بعد استيلاء ترهونة من قبل القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وتحسبًا لمزيد من التقدم في سرت.

 

 

الجزائر

اخبار الجزائر

ليبيا

اخبار ليبيا

الجيش الليبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة