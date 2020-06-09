رؤساء المدن والمراكز بالشرقية يواصلون حملات التعقيم والتطهير اليومية

الشرقية - إيمان مهنى

شن رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، حملات التطهير والتعقيم اليومية لعدد من المنشآت العامة والشوارع وخاصة أماكن تقديم الخدمات العامة للمواطنين كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلى بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال رش الشوارع بسيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشرى المصرح به فضلاً عن رش الشوارع والمبانى بالمياه المختلطة بالمواد المطهرة وفقا للنسب المقررة من وزارة الصحة وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

فقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بنظافة المناطق الآتية على مدار اليوم "المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى"، لرفع أكبر قدر من القمامة والمخلفات وتغطية جميع الشوارع لرفع كفاءة منظومة النظافة والتى تتضمن الشوارع الآتية "الجلاء - صبحى المنيسى - بورسعيد - سعد زغلول - الإنتاج - أبو هلال - الجزاراين - الجمهوريه - نصر الله " كما تم رفع اتربه وسفوحه بمدخل المدينة و شارع الإنتاج ورش شوارع المدينه بمعدتى سياره الرش فى شارع المجلس وجرار الرش بشارع المستشفى العام .

وقامت رئاسة مدينة القرين بأعمال النظافة بالمدخل الرئيسى للمدينة ورفع الأتربة والسفوحة من جانبى الطريق و تجميع القمامة وتفريغ الصناديق من الميادين العامة والشوارع الفرعية وتم رفع 40 طن قمامة تقريباً ونقلها الى المقلب العمومى للمدينة.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق برفع القمامة من مساكن الدريسة وكذلك رفع مخلفات الهدم كما تم رى الأحواض بشارع الجلاء وشارع الفالوجه وتنظيف الأحواض ورش الشوارع.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق برفع القمامة من جميع الشوارع بنطاق الحي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة اعمال رفع المخلفات والتراكمات بطول الطريق من هلة اكراش وحتى الوحدة المحلية بالعصايد وتطهير مركز شباب قرية المناصافور حيث تم رش وتطهير مكاتب العاملين والأسطح والنوافذ والأبواب.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بواسطة القائمين على أعمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.

وقامت رئاسه مركز ومدينة منيا القمح برفع القمامة من المناطق (شارع الحريه والطاروطيه) وذلك للحفاظ على الصحه العامه للمواطنين.

وقامت رئاسة مركز و مدينة بلبيس بتطهير ديوان عام مجلس مدينه بلبيس وجميع شوارع المدينة و تطهير وتعقيم جميع الوحدات المحلية التابعة للمركز بصفه مستمره تفاديا من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحه المواطنين كما تم استكمال زراعة الاشجار بطريق القاهرة بلبيس الزراعى امام بساتين الاسماعيلية ورى الاشجار المزروعة قديما وزراعة اعمدة انارة عامة بقرية بساتين الإسماعيلية نزلة علوى غيته حتى عزبة ذكى وإستكمال تشجير طريق بلبيس كفر أيوب كما تم رى الأشجار التى تم زراعتها بوحدة كفر أيوب بإستخدام معدات الوحدة وإستكمال نظافه طريق القاهرة الزراعى امام قريه العدليه كما تم متابعه إجراءات التعقيم والتطهير بمستشفى بلبيس العام.

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والجمع المنزلى ونقل المخالفات الى المقالب العمومية، كما تم تطهير وتعقيم (الشوارع الرئيسية والفرعية والمحلات التجارية بنطاق المدينة.

فتم رفع عدد 13 طن مخالفات من خلال الجمع المنزلى والشوارع الرئيسة و تطهير (المبانى الحكوميه التابعه لرئاسه المركز ومواقف السيارات).

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتطهير وتعقيم الوحدة الصحية ومستشفى الحميات بسنجها التابعة للوحدة المحلية بالمؤانسة كما تم تطهير وتعقيم قرية شيط الهوى التابعة للوحدة المحلية بشيط الهوى كما تم رفع مخلفات القمامة من شارع المستشفى حفاظا على المظهر الجمالى للمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتطهير ديوان عام رئاسة المركز و تطهير وتعقيم جميع الوحدات المحليه التابعه للمركز بصفه مستمره تفاديا من انتشار فيروس كورونا.

وقامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بقص وتجميل ورى الاشجار على الارصفه لتجميل مداخل ومخارج المدينة وتفريغ ورفع صناديق القمامه والتراكمات من جميع احياء وطرق وشوارع المدينة وتحويلها للنقطه الوسيطه تمهيدا لنقلها للمدفن الصحى بالخطاره.











