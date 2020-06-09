ديلي ميل: الحكومة البريطانية الأسوأ فى التعامل مع أزمة كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

حصلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أسوأ تصنيف للموافقة في العالم على تعاملها مع أزمة كورونا على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها أعلى عدد من الوفيات، وفقا لصحيفة دايلي ميل.

وقال ماثيو سميث من YouGov أن هذا يعني أن السكان ينظرون إلى الحكومة البريطانية على أنها تتعامل مع الأزمة بشكل أسوأ مما ينظر الأمريكيون الى استجابة حكومتهم.

وأوضح سميث إن استجابة إدارة ترامب للأزمة تولد حاليًا درجة صافية -12 حيث قال 41% من الأمريكيين إن أداء الحكومة جيدًا مقارنة بـ 53% يقولون إن أداؤها سيئ.

وأعلنت بريطانيا اليوم عن 55 حالة وفاة أخرى بسبب كورونا وهو اقل عدد يومي منذ فرض الإغلاق ، حيث لم تسجل لندن أي حالة وفاة جديدة في المستشفى للمرة الأولى منذ مارس ولم تسجل اسكتلندا وأيرلندا الشمالية أي ضحايا لليوم الثاني على التوالي.

تظهر إحصاءات وزارة الصحة أن العدد الرسمي لضحايا كورونا المؤكد يقف الآن عند 40،597 لكن تقارير منفصلة تظهر أن العدد الحقيقي هو في الواقع أعلى من الآلاف.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحفي أنه نظرًا لأن كورونا "في حالة تراجع" إن الأرقام المتعلقة بالوفيات ، والاختبارات الإيجابية المسجلة ، وانخفاض ما يقرب من 50 % في عدد حالات تفشي دور الرعاية الجديدة كانت "أخبار سارة".

ووفقا للتقرير تظهر إحصاءات الموافقة العالمية تحسنًا في درجة حكومة إيمانويل ماكرون في فرنسا حيث ارتفع صافي نقاط إدارته من -22 الأسبوع الماضي إلى -9 هذا الأسبوع ، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

كما شهدت فنلندا أيضًا تحسنًا صحيًا ، من +54 إلى +64 وتتصدر فيتنام حاليًا الاستطلاع بـ +95.