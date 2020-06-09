ديلى ميل: بسبب الوحدة وكورونا.. وفاة عدد كبير من كبار السن بمفردهم بالمنزل

كتبت نهير عبد النبى

حسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل كشف أطباء عن وفاة عدد كبير من كبار السن في منازلهم بمفردهم بسبب اصابتهم بفيروس كورونا، ولم يتم العثور عليهم لمدة تصل إلى أسبوعين، حيث تم اكتشاف بعضها فقط بعد أن وجه الأقارب و الجيران ناقوس الخطر ولم يتم اكتشاف الكثير منهم لفترة طويلة لدرجة أن أجسادهم بدأت تتحلل.

يعتقد الأطباء أن العشرات من هذه الحالات حدثت في لندن خلال شهر مارس وأبريل ومايو، وتقول الجمعيات الخيرية للمسنين إن يحدث ذلك نتيجة ضعف بعض كبار السن الذين يمكن أن يكونوا معزولين أو يعيشون بمفردهم.

قال الدكتور مايك أوزبورن ، كبير علماء الأمراض في لندن ورئيس لجنة التحقيق في الوفاة في الكلية الملكية لعلماء الأمراض ، لصحيفة الجارديان "لقد عانى الناس خلال الوباء" ، لقد رأيت الكثير من هذه الحالات ، حيث تتحلل الجثث ، في تفشي مرض كوفيد وأيضًا يتم إجراء عمليات ما بعد الوفاة في حالات" الاستعلام عن كوفيد (حيث تم الاشتباه في المرض).

وأضاف أنه إذا بدأ التحلل ، فمن الصعب تحديد السبب الدقيق للوفاة ، لكنه تمكن من إثبات أن بعض هذه الوفيات كانت نتيجة لـ Covid-19.

وخلال الوباء ، أقر الأطباء بوفاة 700 شخص عاشوا في منازلهم في لندن - حيث أكد الأطباء على أن الفيروس التاجي هو سبب الوفاة أو إنه كان عاملاً مساهماً بسبب الظروف الصحية الكامنة.

وقالت مديرة منظمة Age UK الخيرية أنها كانت تخشى دائمًا العثور على العديد من القتلى وحدهم في المنزل خلال الوباء ، مضيفة أنه من "المحزن للغاية" أن هذا هو الحال بالفعل.

بالإضافة إلى كبار السن الذين يموتون في المنزل بمفردهم ، يعاني الآخرون الذين توفوا من مشاكل في الصحة العقلية أو صعوبات في التعلم.

يقول طبيب باثولوجي آخر في لندن أنه تم العثور على العديد منهم بعد أن لم يتم سماعهم منهم لمدة أسبوعين، وكثيرًا ما وصفها الجيران بأنها "منعزلة" أو "خاصة" وتم العثور عليها بعد أن لم ير الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منهم أي علامات على الحياة.

تم اكتشاف بعض هذه الوفيات بعد أن طلب طبيب أسرة الشخص ، بعد أن تعذر عليه الاتصال بهم ، وقد ربط رئيس الكلية الملكية للأطباء العامين مثل هذه الوفيات بالإغلاق والأشخاص الذين لا يطلبون رعاية NHS عندما يحتاجون إليها.