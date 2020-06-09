اليوم السابع
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خروج 60 حالة تعافى وشفاء جديدة من مستشفيات العزل بالبحيرة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:53 م
خروج 60 حالة تعافى وشفاء جديدة من مستشفيات العزل بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 60 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، ليصبح  إجمالي عدد المتعافين 399 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم،  مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.
 
وأشار المحافظ الى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.
 
وأكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى
 
وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، الى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات 
مشيرا الى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
 
كما أكد على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات " 0453349447 -0453356397" والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا.
 
 
 
 
 

 


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مستشفيات العزل

اخبار مصر

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