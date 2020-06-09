اليوم السابع
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خروج 3 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا فى مستشفى ناصر العام بشبرا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:27 م
خروج 3 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا فى مستشفى ناصر العام بشبرا مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية، والتى تم تخصيصها ضمن 13 مستشفى بالمحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، تعافى حالتان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 11 حالة شفاء.

وأكد الدكتور أمير عادل، مسئول ملف حالات الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام، أنه تم تعافي وخروج حالتان ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضى بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن، ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 11 حالة.

وأوضح، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

فيما أكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

فيروس كورونا

مستشفى ناصر العام

شبرا الخيمة

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