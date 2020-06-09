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خروج 21 متعافيا من كورونا داخل مستشفى الأقصر العام.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:15 م
خروج 21 متعافيا من كورونا داخل مستشفى الأقصر العام.. صور لحظة خروج 21 متعافى من كورونا داخل مستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، عصر اليوم الثلاثاء، خروج 21 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام.

وجاء ذلك عقب نجاح الفريق الطبى بالمستشفى فى المساهمة بخروج 11 حالة متعافية أمس الإثنين، كما شهد المستشفى الأقصر، اليوم الثلاثاء، إجراء ثالث حالة ولادة قيصرية لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله اليوم ولادة ثالث طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية، والطفل بحالة جيدة.

من جانبه، قال الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، إنه تم بحمد الله اليوم إجراء ثالث حالة ولادة بمستشفى الأقصر العام عقب تحويلها لمستشفى عزل والتى تواجدت بالمستشفى بمدار الأيام الماضية أثناء تلقيها العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موجهاً الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين أجروا العملية وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة.

وفى نفس السياق، تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

خروج 21 متعافى من كورونا داخل مستشفى الأقصر العام (1)
جانب من خروج المتعافين

 

خروج 21 متعافى من كورونا داخل مستشفى الأقصر العام (2)
 مستشفى الأقصر العام

 

خروج 21 متعافى من كورونا داخل مستشفى الأقصر العام (3)
خروج المتعافين من كورونا بمستشفى الأقصر العام

 


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