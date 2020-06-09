خالد العنانى: حزمة من التخفيضات على الطيران لتحفيز السياحة الخارجية عند عودتها

كتبت آمال رسلان

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع الطيار محمد منار، الطيران المدنى، اجتماعا تنسيقيا، لمناقشة توفير حزمة من التخفيضات من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها فى التوقيت الذى سوف يحدده مجلس الوزراء.

وأشار وزير الطيران المدنى، إلى أن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية فى مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه لتشجيع وتحفيز منظمى الطيران والرحلات السياحية الكبرى لجلب المزيد من السائحين إلى مصر بصفة عامة والمحافظات السياحية الشاطئية بها وهى محافظات البحر الأحمر و جنوب سيناء و مطروح هذا وكانت وزارة البترول قد وافقت الشهر الماضى على تخفيضات على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد و التى سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى و بشكل دائم بكل المحافظات، فى التوقيت الذى يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.

وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد تبنت وزارة السياحة و الآثار سياسة جديدة لربط البحر الأحمر بآثار وادى النيل فى صعيد مصر، و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني، بدأت شركة مصر للطيران فى فبراير الماضي، بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، كما منحت وزارة السياحة والآثار نسبة تخفيض قدرها 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف و المواقع الاثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتى مصر للطيران وآير كايرو على ان تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.

وخلال الاجتماع أكد الوزيران على حرص قطاعى الطيران والسياحة على التعاون الدائم من أجل دعم وتشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر .

ومن جانبه أكد وزير الطيران على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مؤكداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر .