اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:35 م
خالد صلاح
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حملة مكبرة لتطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:05 م
حملة مكبرة لتطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط حملة مكبرة لتطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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قاد  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط ، حملة مكبرة تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشن حملات مستمرة لتطهير وتعقيم كافة المناطق بنطاق المحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد "covid19".

 

تم الدفع خلالها بالمعدات اللازمة من ديوان عام المحافظة و شركة مياه الشرب والصرف الصحى وبإستخدام مواد للتطهير طبقاً للمعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه الأكمل.

 

واستهدفت تلك الحملة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم شارعى الشرباصى والتجارى و كورنيش النيل ومحيط مستشفى دمياط العام ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمحكمة وكذلك سوق السمك وأيضاً محيط مستشفيات الحميات وصدر دمياط والجلدية ومجمع الأمراض المتوطنة، هذا وتستمر تنفيذ هذه الأعمال بصفة دورية طبقاً لخطة المحافظة لإحتواء تلك الأزمة والحد من إنتشار الفيروس.

 

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