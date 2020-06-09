اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حكومة هونج كونج تقود حزمة إنقاذ لشركة طيران بـ5 مليارات دولار

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:56 م
حكومة هونج كونج تقود حزمة إنقاذ لشركة طيران بـ5 مليارات دولار طائرة - صورة ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ستقود هونج كونج إنقاذا بقيمة خمسة مليارات دولار لشركة طيران كاثاي باسيفيك التي تتضرر، شأنها شأن شركات الطيران الأخرى، من ركود عالمي في حركة السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

يأتي التدخل الحكومي لإعادة الرسملة بعد الضربة المزدوجة من الاضطرابات السياسية في هونج كونج وتفشي فيروس كورونا، وهو ما قالت كاثاي إنه يكبدها خسائر في السيولة بنحو ثلاثة مليارات دولار هونج كونج (387 مليار دولار) شهريا.

أوقفت كاثاي تحليق أغلب طائراتها، إذ تسير فقط رحلات شحن ورحلات ركاب قليلة لوجهات مهمة من بينها بكين ولوس أنجليس وسيدني وطوكيو.

وبموجب الخطة، سيجري إصدار سندات ممتازة بقيمة 19.5 مليار دولار هونج كونج لحكومة هونج كونج وحق شراء سندات بقيمة 1.95 مليار دولار هونج كونج، مما يعطيها حصة ستة بالمئة.

وستقدم أيضا قرضا تجسيريا بقيمة 7.8 مليار دولار هونج كونج وسيكون لها حق تعيين مراقبين اثنين في اجتماعات مجلس الإدارة ليس لهاما حق التصويت.

وتشمل الصفقة إصدار حقوق بقيمة 11.7 مليار دولار هونج كونج للمساهمين الحاليين في مقدمتهم سواير باسيفيك وإير تشاينا، وهم ما من المنتظر الإعلان عنه.

وقالت كاثاي أن انخفاضا في إيرادات نقل الركاب إلى واحد بالمئة فقط من مستوياتها في العام السابق يعني ان الشركة تفقد سيولة بمعدل بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار هونج كونج شهريا منذ فبراير شباط.

 


سندات

هونج كونج

شركة طيران

طوكيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة