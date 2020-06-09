حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

شهدت الوزارات الحكومية، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة بدءا من شهر يوليو
وزير الكهرباء: من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات لن يحصل على دعم
وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020
الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا
الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية
القوى العاملة: 4 فئات من مخالفى الإقامة يستفيدون من المغادرة بدون غرامات بأبوظبى
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة
الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 3.2 مليون طن وفتح 7 أسواق جديدة
أكاديمية البحث العلمى تنظم مسابقة لاختيار أحسن صور علمية وطبيعية لعام 2020
المترو: 20 نقطة إسعاف بالمحطات قادرة على التعامل مع حالات اشتباه كورونا
الأزهر يكشف عن خطة الوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية
وكيل الأزهر: نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70 %
التعليم: تفيش طلاب الدبلومات الفنية بعصا إلكترونية قبل دخول الامتحانات
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