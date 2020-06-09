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حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتب محمود راغب

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شهدت الوزارات الحكومية، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة بدءا من شهر يوليو

وزير الكهرباء: من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات لن يحصل على دعم

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

القوى العاملة: 4 فئات من مخالفى الإقامة يستفيدون من المغادرة بدون غرامات بأبوظبى

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 3.2 مليون طن وفتح 7 أسواق جديدة

أكاديمية البحث العلمى تنظم مسابقة لاختيار أحسن صور علمية وطبيعية لعام 2020

المترو: 20 نقطة إسعاف بالمحطات قادرة على التعامل مع حالات اشتباه كورونا

الأزهر يكشف عن خطة الوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية

وكيل الأزهر: نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70 %

التعليم: تفيش طلاب الدبلومات الفنية بعصا إلكترونية قبل دخول الامتحانات

 


الكهرباء

وزاره الكهرباء

اسعار الكهرباء

محمد شاكر

وزير الكهرباء

اليوم السابع بلس

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