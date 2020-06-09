حركة طالبان تفرج عن 15 جنديا أفغانيا بموجب اتفاق مع واشنطن

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم، أن حركة طالبان أفرجت اليوم، عن 15 جنديا أفغانيا من القوات الحكومية، بموجب اتفاق إطلاق الأسرى، في إطار خطوات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، نبأ الإفراج عن 15 جنديا أفغانيا في ولاية أوروزغان وسط البلاد، وأن الحركة أعطت كلا منهم مبلغا ماليا​​​.

وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان في أفغانستان، على الرغم من الجهود المبذولة لوقف الحرب وانسحاب القوات الأمريكية والأطلسية من هذا البلد الذي يعيش في الحرب لنحو 40 عاما، ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في نهاية فبراير الماضي في قطر،على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان في مارس بعد صفقة تبادل للأسرى.