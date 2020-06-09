حرق 185 طن مخلفات طبية خطرة فى المحارق المعتمدة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة قد حققت تقدماً واضحاً في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة بها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه ولأول مرة يتم اعتماد مبلغ تجاوز الـ84 مليون جنيه، لدعم جهود وأعمال النظافة وتوفير أكبر عدد من المعدات تشهده المحافظة بإضافة عدد 22 سيارة مكبس 20 طن و15 وحدة كنس الشوارع و9 سيارة بدالة و1880 صندوق قمامة، تم توزيعها على جميع المراكز والمدن للقضاء على مشكلة القمامة بمختلف أماكن التجمعات.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في مجال العمل البيئي خلال شهر مايو الماضى ومنها رفع 3700 طن من القمامة يوميا تقريبا بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية و مصانع التدوير حيث يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يوميا من الشوارع والميادين وتتم المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومتابعة ازالتها وتتلقي المحافظة شكاوى المواطنين ويتم إزالة أي تراكمات بشكل فوري.

كما تم فحص عدد 16 شكوى بيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة، والمتابعة الدورية للوضع البيئي للمناطق المحيطة بالمستشفيات ونظافة الطرق و التنسيق الحضاري وازالة أي مخلفات بصفة دورية و اعطائها أولوية حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، ومتابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة حيث تم حرق 185 طن مخلفات طبية خطرة خلال شهر مايو في المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة.

ومتابعة حالة المجاري المائية تم إزالة 600 طن تقريبا من نواتج التطهير بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة وجاري المتابعة، وتقييم الأثر البيئي لعدد 5 دراسة بيئية للمنشآت الصحية وعدد 3 محطة رفع و معالجة صرف صحي وعدد 8 منشأة متنوعة.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق المحافظة وإزالة كافة المخلفات ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وكذا المرور على المدافن الصحية ورفع كفاءتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها .