اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حرق 185 طن مخلفات طبية خطرة فى المحارق المعتمدة بالبحيرة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:46 م
حرق 185 طن مخلفات طبية خطرة فى المحارق المعتمدة بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، أن المحافظة قد حققت تقدماً واضحاً في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة بها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه ولأول مرة يتم اعتماد مبلغ تجاوز الـ84 مليون جنيه، لدعم جهود وأعمال النظافة وتوفير أكبر عدد من المعدات تشهده المحافظة بإضافة عدد 22 سيارة مكبس 20 طن و15 وحدة كنس الشوارع و9 سيارة بدالة و1880 صندوق قمامة، تم توزيعها على جميع المراكز والمدن للقضاء على مشكلة القمامة بمختلف أماكن التجمعات.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في مجال العمل البيئي خلال شهر مايو الماضى ومنها رفع 3700 طن من القمامة يوميا تقريبا بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية و مصانع التدوير حيث يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يوميا من الشوارع والميادين وتتم المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومتابعة ازالتها وتتلقي المحافظة شكاوى المواطنين ويتم إزالة أي تراكمات بشكل فوري.

كما تم فحص عدد 16 شكوى بيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة، والمتابعة الدورية للوضع البيئي للمناطق المحيطة بالمستشفيات ونظافة الطرق و التنسيق الحضاري وازالة أي مخلفات بصفة دورية و اعطائها أولوية حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، ومتابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة حيث تم حرق 185 طن مخلفات طبية خطرة خلال شهر مايو في المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة.

ومتابعة حالة المجاري المائية تم إزالة 600 طن تقريبا من نواتج التطهير بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة وجاري المتابعة، وتقييم الأثر البيئي لعدد 5 دراسة بيئية للمنشآت الصحية وعدد 3 محطة رفع و معالجة صرف صحي وعدد 8 منشأة متنوعة.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق المحافظة وإزالة كافة المخلفات ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وكذا المرور على المدافن الصحية ورفع كفاءتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها .

 


البحيره

اخبار البحيره

اخبار مصر

اخبار محافظه البحيره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة