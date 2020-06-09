حبس موظف بمكتب صحة فى الإسكندرية بتهمة تزوير شهادات طبية

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط فرع ادارة الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية أكدت التحريات قيام موظف بأحد مكاتب الصحة بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، سبق إتهامه فى قضية أقراص مخدرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير وتقليد الشهادات والتقارير الطبية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على كمية كبيرة من الشهادات المرضية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية "مزورة".

كما عثر علي مجموعة من شهادات الفحص الطبى الخالية البيانات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية جميعها "مزورة"، ومجموعة من بطاقات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة "مزورة"، وشهادات أجازات مرضية خالية البيانات منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ، معده لتقديمها لجهات حكومية "مزورة".

وتم ضبط جهاز كمبيوتر، وطابعة ألوان، وفلاش ميمورى وبفحصهم تبين إحتوائهم على ملفات تتضمن المستندات المزورة وأختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصطناع تلك المستندات والأختام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.