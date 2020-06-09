حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الخامس 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم "م.س"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الخامس، وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، قد أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.