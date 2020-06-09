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جونسون: نحتاج لفعل المزيد للقضاء على التمييز فى بريطانيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:39 م
جونسون: نحتاج لفعل المزيد للقضاء على التمييز فى بريطانيا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكبار وزرائه اليوم الثلاثاء، إنه يتعين فعل المزيد للقضاء على التمييز وإتاحة الفرص في بريطانيا، لكنه شدد على أن المجتمع أصبح الآن أقل عنصرية بكثير مما كان عليه حسبما صرح المتحدث باسمه.

وأضاف المتحدث للصحفيين "قال رئيس الوزراء إن مجتمعنا أصبح أقل عنصرية كثيرا كثيرا مما كان عليه، لكن علينا أن نعترف صراحة بأن هناك الكثير الذى يتعين فعله للقضاء على التمييز وإتاحة الفرص".

وأضاف المتحدث نقلا عن جونسون أن رسالة المحتجين بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد "وصلته"، لكن يجب ألا يؤدي حدث كهذا لأعمال عنف أو لتصرفات غير قانونية أو لتجاهل إرشادات التباعد الاجتماعي.

 


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التمييز

رئيس الوزراء البريطانى

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