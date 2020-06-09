اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جولة مفاجئة لمدير تأمين صحي بني سويف لتفقد الإجراءات الوقائية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:39 م
جولة مفاجئة لمدير تأمين صحي بني سويف لتفقد الإجراءات الوقائية جولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام  الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء بجولة مفاجئة لإدارات الفرع لمتابعة سير العمل بانتظام، وكذلك اللجنة الطبية العامة، بتواجد الدكتورة هبه عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم  ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19"فيروس كورونا".

كما تفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات بعيادة السلام يرافقه دكتورة هبه حسن مسئول العيادات  ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والادارية للتأكد من سير العمل بانتظام  وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وشدد على حسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة.
 
وتفقد  مدير الفرع مركز الأورام الذى تم نقله من المستشفى الى مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة نظرا للظروف الطارئة بتواجد الدكتور سعيد البحيرى استشارى الاورام ومدرس بكلية الطب جامعة بنى سويف والدكتور أحمد حسن استشارى الاورام.
 
وأشار مدير عام الفرع إلى ان بمتابعة الخدمة باللجنة الطبية العامة وقت المرور تبين أن عدد كشف دخول خدمة
 (30) حالة وعدد (78) اجازات وتقارير حالة وعجز وعدد(10) عرض استشاري  ، ومتابعة الخدمة بعيادة السلام وقت المرور تبين السمعيات (42) ولجنة القلب(60) و لجنة كبد اطفال(3) ومعمل(34) واشعه(12) وممارس(21) والباطنة (43) والمسالك (7) والصدر(20) ومتابعة الخدمة بلجنة الاورام تبين عدد(50) كشف و(13)علاج  هرموني و(20) علاج كيمياوى.
 
ورافق مدير عام الفرع في الزيارة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية و حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (1)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (1)

ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (2)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (2)

ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (3)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (3)

ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (4)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (4)

ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (5)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (5)

ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (6)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (6)

ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (7)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (7)

 


بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار بنى سويف

تامين صحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة