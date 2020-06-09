جولة مفاجئة لمدير تأمين صحي بني سويف لتفقد الإجراءات الوقائية

قام الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء بجولة مفاجئة لإدارات الفرع لمتابعة سير العمل بانتظام، وكذلك اللجنة الطبية العامة، بتواجد الدكتورة هبه عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19"فيروس كورونا".
كما تفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات بعيادة السلام يرافقه دكتورة هبه حسن مسئول العيادات ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والادارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وشدد على حسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة.
وتفقد مدير الفرع مركز الأورام الذى تم نقله من المستشفى الى مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة نظرا للظروف الطارئة بتواجد الدكتور سعيد البحيرى استشارى الاورام ومدرس بكلية الطب جامعة بنى سويف والدكتور أحمد حسن استشارى الاورام.
وأشار مدير عام الفرع إلى ان بمتابعة الخدمة باللجنة الطبية العامة وقت المرور تبين أن عدد كشف دخول خدمة
(30) حالة وعدد (78) اجازات وتقارير حالة وعجز وعدد(10) عرض استشاري ، ومتابعة الخدمة بعيادة السلام وقت المرور تبين السمعيات (42) ولجنة القلب(60) و لجنة كبد اطفال(3) ومعمل(34) واشعه(12) وممارس(21) والباطنة (43) والمسالك (7) والصدر(20) ومتابعة الخدمة بلجنة الاورام تبين عدد(50) كشف و(13)علاج هرموني و(20) علاج كيمياوى.
ورافق مدير عام الفرع في الزيارة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية و حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (1)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (2)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (3)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (4)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (5)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (6)
ولة مدير فرع التأمين الصحي في بنى سويف (7)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة