جولة مفاجئة لمدير تأمين صحي بني سويف لتفقد الإجراءات الوقائية

كما تفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات بعيادة السلام يرافقه دكتورة هبه حسن مسئول العيادات ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والادارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وشدد على حسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة.

وتفقد مدير الفرع مركز الأورام الذى تم نقله من المستشفى الى مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة نظرا للظروف الطارئة بتواجد الدكتور سعيد البحيرى استشارى الاورام ومدرس بكلية الطب جامعة بنى سويف والدكتور أحمد حسن استشارى الاورام.

وأشار مدير عام الفرع إلى ان بمتابعة الخدمة باللجنة الطبية العامة وقت المرور تبين أن عدد كشف دخول خدمة

(30) حالة وعدد (78) اجازات وتقارير حالة وعجز وعدد(10) عرض استشاري ، ومتابعة الخدمة بعيادة السلام وقت المرور تبين السمعيات (42) ولجنة القلب(60) و لجنة كبد اطفال(3) ومعمل(34) واشعه(12) وممارس(21) والباطنة (43) والمسالك (7) والصدر(20) ومتابعة الخدمة بلجنة الاورام تبين عدد(50) كشف و(13)علاج هرموني و(20) علاج كيمياوى.

ورافق مدير عام الفرع في الزيارة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية و حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.