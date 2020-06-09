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جهاز مدينة طيبة يكشف تفاصيل طرح 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:32 م
جهاز مدينة طيبة يكشف تفاصيل طرح 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب.. اعرف التفاصيل جهاز مدينة طيبة يكشف تفاصيل طرح 6912 وحدة سكنية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، استكمال طرح وحدات الإسكان الإجتماعي بمدينة طيبة، ضمن الإعلان الثالث عشر، وذلك في إطار اهتمام  الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمدن الصعيد.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الوحدات التى تم تنفيذها بلغت 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات والطرق ومنفذ الأسفلت بها، والوحدة بمساحة 90 م2 وتتكون ثلاث غرف ومطبخ وحمام وتنسيق الموقع من مساحات خضراء وبرجولات.

من جانبها قالت المهندسة ايمان علاء الدين نائب رئيس الجهاز، إن الحجز لذوى الإحتياجات الخاصة بدأ من 7 يونيو الجارى ويستمر حتى 13 من الشهر نفسه، وبالنسبة لجميع المواطنين من 14 يونيو وحتى 4 يوليو القادم، مضيفة أن جميع الإجراءات ستكون عبر الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وكان الإعلان الثالث عشر شمل عدة مناطق بمحافظة الأقصر منها الدير شرق والشغب بمركز اسنا، الرياينة وأبو قليعى بمركز أرمنت، والضبعية والقرنة القديمة بمركز القرنة، والطود والمدامود ومدينة طيبة الجديدة.

وكان المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أكد أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق بمنطقة 620 فداناً، وكذا صب الخرسانة المسلحة لمبنى المرور بمدينة طيبة الجديدة.

 وأضاف المهندس مصطفى سعيد، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز، بضرورة المتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بالمدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بالمشروعات استكمال الأعمال طبقا للبرامج الزمنية اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بتوفير المهمات الوقائية ومواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

 

جانب من الشقق المطروحة بالاعلان
جانب من الشقق المطروحة بالاعلان

 

جهاز مدينة طيبة يكشف تفاصيل طرح 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب
جهاز مدينة طيبة يكشف تفاصيل طرح 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب

 


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